Kardeşini öldürüp cezaevinden çıkıp karısını da öldüren koca saklandığı samanlıkta yakalandı | Video 20.04.2025 | 15:23 Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren ve daha önce de öz kardeşini öldürüp cexaebinden çıktığı öğrenilen koca, polisin operasyonu sonucu geceleyin saklandığı samanlıkta yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Canik Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak'ta 15 Nisan akşamı saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar (38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a (36) sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırdı. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö. (25), cinayet bürosu ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı (33) da bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi. Polis her yerde katil zanlısı Emrah Akpınar'ı ararken sürekli yer değiştirdiği tespit edilen Akpınar'ın dün gece Atakum İlçesinin Cami Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Polis her türlü teknik ve fiziki takip sistemlerini de kullanarak termal ve kızıl ötesi kameraları da kullanarak Emrah Akpınar'ın saklandığı bir evin samanlık kısmında yakaladı. Gözaltına alınan Akpınar, Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.