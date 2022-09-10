Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video

Kargo aracı ile uyuşturucu sevkiyatı Mersin polisine takıldı. Kargo aracına operasyon düzenleyen ekipler, 56 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı yapılan kargo aracına düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kargo yöntemiyle batıdaki şehirlere uyuşturucu sevkiyatı yapılılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, planlı teknik takip ve projeli çalışmalarının ardından kargo aracına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, kargoyu gönderen ve gerçek alıcıları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.