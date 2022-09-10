Video Yaşam Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video
Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video

Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video

10.09.2022 | 13:26

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 01:05
Kargo aracından 56 kilo 200 gram esrar çıktı | Video 10.09.2022 | 13:26
SON DAKİKA: Avcılar’daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! İşte korku dolu anlar | Video 00:31
SON DAKİKA: Avcılar'daki kaza öncesi metrobüs içinden görüntüler ortaya çıktı! İşte korku dolu anlar | Video 10.09.2022 | 13:26
Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 00:57
Yol verme kavgasına aileler karıştı, ortalık savaş alanına döndü | Video 10.09.2022 | 11:50
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 00:29
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:35
İstanbul’da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 00:28
İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:33
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 01:23
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 10.09.2022 | 11:33
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 00:29
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 10.09.2022 | 11:32
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 00:51
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 01:30
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:10
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner’e konuk oldu! | Video 07:22
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 04:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 09.09.2022 | 22:25
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 00:58
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 01:10
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 09.09.2022 | 16:04
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 01:05
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 00:30
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 09.09.2022 | 15:40
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 00:26
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 09.09.2022 | 15:38
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 00:05
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36
Bakırköy’de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 05:06
Bakırköy'de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 09.09.2022 | 14:27

Kargo aracı ile uyuşturucu sevkiyatı Mersin polisine takıldı. Kargo aracına operasyon düzenleyen ekipler, 56 kilo 200 gram esrar ele geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı yapılan kargo aracına düzenlenen operasyonda, 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden kargo yöntemiyle batıdaki şehirlere uyuşturucu sevkiyatı yapılılacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, planlı teknik takip ve projeli çalışmalarının ardından kargo aracına operasyon düzenledi.

Operasyonda yapılan aramalarda, 5 farklı kargo paketi içerisinde 56 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, kargoyu gönderen ve gerçek alıcıları yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA