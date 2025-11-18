Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video
18.11.2025 | 14:54
Samsun’da eşinin kafasına ütüyle vurup yaralayıp çocuklarını da darbettiği iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Karısının kafasına ütüyle vuran koca tutuklandı | Video 18.11.2025 | 14:54
03:19
Baba, kazada ölen oğlunun cenaze namazını kıldırdı | Video 18.11.2025 | 14:28
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 13:04
20:48
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 13:04
01:06
Kırklareli’nde Daltonlar operasyonu: 18 şüpheli yakalandı | Video 18.11.2025 | 12:49
01:49
04:27
01:52
Pompalı tüfekle iş yerine böyle ateş açtı | Video 18.11.2025 | 12:12
03:14
İstanbul Havalimanı yolunda otomobil alev alev yandı | Video 18.11.2025 | 11:37
00:43
Yasak ilişki cinayeti kamerada | Video 18.11.2025 | 10:58
01:51
06:32
Alanya’da kruvaziyer rekoru: bu yıl 25 gemiyle 23 bin turist geldi | Video 18.11.2025 | 10:58
00:49
IQ Money’e operasyon: 26 kişi gözaltına alındı | Video 18.11.2025 | 10:58
00:39
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 6 kişi yakalandı | Video 18.11.2025 | 10:32
03:56
Beyoğlu’nda tramvay motosiklete böyle çarptı | Video 18.11.2025 | 10:25
00:47
04:45
00:28
Göçmen kaçakçılarına operasyon: 47 tutuklama | Video 18.11.2025 | 09:08
03:44
Baba Servet Böcek’in cenazesi Adli Tıp Kurumuna getirildi | Video 18.11.2025 | 09:08