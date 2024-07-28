Kars'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı | Video
Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 2 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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