Kars'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 8 yaralı | Video 28.07.2024 | 08:41 Kars'ta inşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin kavşakta çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşandı. 2 aracın karıştığı kazada 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, sabah erken saatlerde Selim Sarıkamış karayolu Selim ilçe merkezi kavşağında meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan minibüsle otomobil kavşakta çarpıştı. Minibüsünün camlarından fırlayan yaralılar yola savruldu. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Hastaneye sevk edilen 8 yaralıdan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.