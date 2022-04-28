Kartal’da 5 araç birbirine girdi! Kazayı izleyen İETT şoförüne otomobil çarptı | Video
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Kartal’da meydana gelen kazada 5 araç bir birine girdi. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Karşı istikametten kazaya bakmaya gelen İETT otobüsü şoförüne ise yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Yaralı otobüs şoförüne ilk müdahaleyi yoldan geçen sağlık çalışanı yaptı.
Kazayı görmek isteyen İETT otobüsü şoförü Ferhat Elmas bir anda yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada karşı şeritte ilerleyen araç sürücüsü Berfin Avcıoğlu yolun karşısına geçen İETT şoförü Ferhat Elmas'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Elmas, yola savrularak başından yaralandı. O esnada yoldan geçen sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, yaralı Ferhat Elmas'a ilk müdahaleyi yaparken sürücü Berfin Avcıoğlu ise göz yaşlarına hakim olamadı.
"HEMŞİREYİM, İLK MÜDAHALEYİ YAPTIM"
O anları anlatan sağlık çalışanı Erkan Yılmaz, "Olay yerinden geçiyordum, kazayı gördüm. Hemşireyim, ilk müdahaleyi yaptım. Yaralanın durumu gayet iyi." dedi.