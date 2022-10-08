Video Yaşam Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video
Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video

Kayseri’de narkotimler torbacılara göz açtırmıyor | Video

08.10.2022 | 15:33

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Kayseri’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak bilinen zehir tacirlerine yönelik okul önlerinde, parklarda ve sokaklarda şok uygulamalar yapıyor. Narkotimler uyuşturucuyla mücadele kapsamında her gün yüzlerce kişinin üst aramasını yaparak GBT’lerini sorguluyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri narkotik suçlar kapsamında halkın yoğun olduğu park ve sokakların yanı sıra okul önlerinde torbacılara nefes aldırmıyor. Okul önlerinde bekleyen şüpheli kişilerin üst, çanta ve GBT'lerini sorgulayan ekipler, öğrencilere uyuşturucunun zararları ve kullanılması halinde gençleri nasıl etkilediği konularında da bilgiler veriyor.

PARKLAR VE SOKAKLAR ARTIK DAHA GÜVENLİ

Narkotik timlerinin parklarda ve sokaklarda yaptıkları anlık şok uygulamalar vatandaşlarında takdirini topluyor. Özellikle parkların uyuşturucu madde satıcılarının rahat hareket edebileceği alanlar olmaktan çıkarılmasının önemli olduğunu belirten vatandaşlardan Mahmut Pişginbellebici; "Narkotik ekiplerinin okul önlerinde ve parklarda yaptığı denetimler meyvelerini verdi. Artık parklar da ve okul önlerinde zehir tacirlerine nefes aldırılmıyor. Yapılan denetimler ve uygulamalar çocuklarımızın bulunduğu alanları daha güvenli hale getiriyor. Kayseri emniyetimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

45 KİŞİ SORGULANDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerinin İnönü Parkı, Kocasinan Anadolu Lise i ve Vefa Anadolu Lisesi çevresinde yaptığı uygulamalarda 45 şüpheli kişi sorgulandı. 20 erkek ve 6 bayan polisin katıldığı uygulamalarda öğrencilere uyuşturucunun zararları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı.

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