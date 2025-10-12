Video Yaşam Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video
Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video

Kaza yaptıkları aracı bırakıp böyle kaçtılar | Video

12.10.2025 | 08:59

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kavşakta drift atarak ilerleyen bir araç sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonrası önce refüjdeki direğe ardından da park halindeki motosikletlere çarparak durdu. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza sonrası araç sürücüsü ve aracın içinde bulunan 2 kişi aracı da bırakarak olay yerinden kaçarken üzerine gelen otomobili fark eden bir yaya aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaza 10 Ekim günü Manisa'nın Alaşehir ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 35 P 8537 plakalı otomobille kavşakta drift atarak ilerleyen A.A. (24) kontrolü kaybederek önce refüjdeki direğe ardından da park halindeki motosikletlere çarptı. Kaza sonrası korkuya kapılan A.A. ve araçtaki 2 kişi aracı da bırakarak hızla bölgeden uzaklaştı. Bölgede çalışma başlatan polis ekipleri tespit ettikleri A.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada aracın drift attıktan sonra önce direğe ardından motosikletlere çarptığı, sonrasında ise kaza sonrası araçta bulunan araç sürücüsü ile bir erkeğin korkarak hızla kaçtığı görülürken kaza yapan araçtan inen bir kadının gülerek olay yerinden ayrılması dikkat çekti. Ayrıca görüntülerde üzerine gelen otomobili fark eden bir yayanın aracın altında kalmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

