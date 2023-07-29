Kazada hayatını kaybeden bisikletli çocuk toprağa verildi | Video
Tekirdağ Ergene ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı bisikletteki 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.
PLAKA SAYESİNDE BULUNDU
Karamehmet Mahallesi istikametine seyreden M.K. idaresindeki otomobil, aynı yönde seyreden Arda Serttaş'ın (14) kullandığı bisiklete arkadan çarptı. Çarpma sonrası bisikletli çocuk şarampole yuvarlandı. Ağır yaralanan Arda Serttaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan sürücü M.K. ise kaza mahallinde düşürdüğü plaka sayesinde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Kazayla ilgili jandarmanın soruşturması sürüyor.
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