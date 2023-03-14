Video Yaşam Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER
Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER

Kılıçdaroğlu'ndan tuhaf sözler: Necil Fazıl, şair galiba... | VİDEO HABER

14.03.2023 | 19:17

Kılıçdaroğlu, Necil Fazıl için 'Şair galiba' nitelemesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, "Hani diyor ya şair galiba, Necip Fazıl, 'Bu taksimi kurt yapmaz kurtlara şah olsa.' diyor." dedi.

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