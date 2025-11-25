Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video
25.11.2025 | 10:46
Kilis'te uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 658 adet captagon ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden M.N.R. ve A.A., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
