Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı | Video 25.11.2025 | 10:46 Kilis'te uyuşturucu ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 658 adet captagon ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, M.N.R., A.A. ve H.Ş. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 658 adet captagon ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden M.N.R. ve A.A., çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.