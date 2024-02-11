Kim Milyoner Olmak İster’de ilk soruda elendi! Elenen yarışmacı yeniden başlamak isteyince…

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmaya katılan Emir Karakayış isimli yarışmacı, henüz ilk soruda heyecanına yenilerek yanlış cevap verdi. Oldukça kolay bir soruda heyecanlanarak yanlış cevap veren yarışmacı, cevabı gördükten sonra yarışmadan ayrılmak istemedi. O ilginç anlar ise kameralara böyle yansıdı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran o anlar!