Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!
ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeni topladı. Yarışmaya bu hafta katılan Kamile Bağcı, çok bilindik bir soruda elenerek hem izleyicileri hem de ünlü sunucuyu şaşırttı. Yarışmacının verdiği cevap sonrası söylediği sözler ise programa damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran anlar…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:41
03:42
00:44
02:12
Malatya'da etkinlikte pitbull dehşeti: Bir kadın yaralandı | Video 18.05.2025 | 13:28
01:17
Küçükçekmece'de gemiden sızan madde endişeye neden oldu | Video 18.05.2025 | 13:28
00:27
Lüks otomobiline çakar takıp gezen sürücünün ehliyetine el konuldu | Video 18.05.2025 | 13:28
03:47
Boşanma aşamasındaki eşinin ailesine kezzapla saldırdı | Video 18.05.2025 | 11:14
02:56
Bakırköy'de 10 milyon liralık kuyumcu soygunu | Video 18.05.2025 | 10:54
09:28
01:13
Piknikte karşılaştıkları domuz sürüsü paniğe neden oldu | Video 18.05.2025 | 09:46
02:02
Sosyal medyadan kurbanlık almak isterken 200 bin TL dolandırıldı | Video 18.05.2025 | 09:46
04:35
00:48
Yolun karşısına geçen kadına çarpıp böyle kaçtı | Video 18.05.2025 | 09:46
01:02
00:42
03:41
04:08
01:29
Araçtakilerle dükkandakiler arasında çıkan kavgayı polisler ayırdı | Video 18.05.2025 | 08:43
08:39