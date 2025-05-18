Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanmadan elendi: İşte yarışmacıya sorulan o soru!

ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın yaptığı para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da büyük beğeni topladı. Yarışmaya bu hafta katılan Kamile Bağcı, çok bilindik bir soruda elenerek hem izleyicileri hem de ünlü sunucuyu şaşırttı. Yarışmacının verdiği cevap sonrası söylediği sözler ise programa damga vurdu. İşte Milyoner'de geceye damga vuran anlar…