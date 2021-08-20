Kırşehir'de koronavirüs aşısı olan 12 yaşındaki Ahmet'ten 'Aşı' çağrısı
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Kırşehir'de aşı hakkı tanınan Ahmet Kaya'ya (12) koronavirüs aşısı uygulandı. 7'nci sınıf öğrencisi Ahmet Kaya, "Ben yoğun bakımda yatan insanları gördükçe üzülüyorum. Herkes aşısını olsun" dedi.
Kırşehir?de koronavirüs salgınına karşı aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, kentte bugüne kadar 288 bin 368 kişiye aşı uygulandı. Aşı haritasında yüzde 74,5 oranıyla sarı renkli olan Kırşehir'de, ortaokul öğrencisi Ahmet Kaya da aşı hakkı tanınması üzerine babası Hüseyin Kara ile Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. İlk doz aşısı uygulanan Ahmet Kaya, "Aşım çıkmış ben de hemen gelip yaptırdım. Ben yoğun bakımda yatan insanları gördükçe üzülüyorum. Herkes aşısını olsun. Hastalıktan kurtulmamız bu şekilde olacak. Başka çaremiz yok. Büyüklerimin aşı olmasını istiyorum. Buradan sizlere çağrı gönderiyorum" dedi.