Video Yaşam Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video
Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

Kocaeli merkezli 6 ilde terör operasyonu: 11 gözaltı | Video

12.02.2024 | 14:43

Kocaeli merkezli 6 ilde sol terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi" suçlarından Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.

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