Konya'da korkunç olay! Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu | Video
Konya'da bir masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş kadın cesedi bulundu.
Olayla ilgili polis ekiplerinin bir şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenilirken, tahkikat sürüyor.
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