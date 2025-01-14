Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: "Oynamayalım bu maçları, doğrudan bitsin" | Video
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla yenildikleri maçın ardından Anadolu takımlarının sonu belli olan maçları oynamaması gerektiğini ifade ederek, “Anadolu takımları olarak zaten para kazanamıyoruz bu maçlarda. O zaman oynamayalım bu maçları doğrudan bitsin” dedi.
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