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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz:

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: "Oynamayalım bu maçları, doğrudan bitsin" | Video

14.01.2025 | 08:53

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Fenerbahçe’ye 3-2’lik skorla yenildikleri maçın ardından Anadolu takımlarının sonu belli olan maçları oynamaması gerektiğini ifade ederek, “Anadolu takımları olarak zaten para kazanamıyoruz bu maçlarda. O zaman oynamayalım bu maçları doğrudan bitsin” dedi.

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Konyaspor Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'ye sahasında 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Bugün burada çok farklı bir mücadele vardı. Aslında iki taraf içinde çok güzel mücadele vardı. Bu bir kronik yara haline geldi. Bu lig sadece iki takımdan ibaret değil. Buraya odaklanmamız gerekiyor artık. Bundan sonra her maç daha değerli. Düşme-kalma maçları, yukarıya oynayan Anadolu takımlarının pozisyonu. Bu gün sahada şunu gördük, büyüklerimiz, hakem hocalarımız yorumlayacaktır. Bizlerde Anadolu takımları olarak bu kararlardan tatmin olmak istiyoruz. Ama bunların devam etmesi her Anadolu kulübünün canını yakıyor. Dün Fenerbahçe kulübü aslında bir fragman yayınladı, bu günü de işaret etmiş olabilir. Benim gördüğüm Fenerbahçeli en az 3 sarı kartı vardı. Edin Dzeko'nun yaptığı hareket kırmızı karttı. Sahada hakem yok, var odasında hakem yok, korner olmayan bir pozisyondan 2'nci golü yiyoruz. Bunlarla nereye kadar gideceğiz bilmiyorum. Bu gün Prip'e atılan dirsek Kadıköy'de Fenerbahçe'nin bir oyuncusuna atılsa o penaltıyı veremeyecek miyiz? Zaten bu hakemler Türkiye'de eleştiriliyor. Sahada hakem yok, VAR'da hakem yokmuş gibi oynuyoruz. İnanın oyuncular kendi kararlarını kendi verse Fenerbahçeli oyuncular kendilerini 2 kişi eksik bırakırdı. Oyuncuların adaletlerine daha çok güveniyorum. Böyle bir süreci artık yaşamak istemiyoruz. Zaten VAR noktasında sıkıntılıyız. Bu hakemlere ödenen ücretleri Anadolu takımlarına versinler bari en azından gelirimiz olur. Zaten zor şartlarda ayakta kalan takımlarız. Bir Anadolu takımı daha ne kadar mücadele edebilir sahada. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz. Kaybettiğimize üzülmeyelim, Fenerbahçe'ye değil biz hakemlere yenildik. Bu takımlar eğer sonu belli olan maçları oynayacaksa biz Anadolu takımları olarak zaten para kazanamıyoruz bu maçlarda. O zaman oynamayalım bu maçları doğrudan bitsin" şeklinde konuştu.
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