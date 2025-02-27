Köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı! O anlar kamerada | Video
Muğla’nın Bodrum ilçesinde köpeğin havlamasından irkilen adam panikleyerek yola fırlayınca çöp kamyonunun altında kalarak yaralanırken, meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.
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