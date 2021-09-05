Koruma altındaki yaban keçileri Munzur ve Pülümür Vadisi’nde görüntülendi | Video

Tunceli’de koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur ve Pülümür Vadisi’nde görüntülendi.

Tunceli'de fotoğrafçılık yaban Gündoğan Çağ, Munzur ve Pülümür Vadisi'ne inen yaban keçilerini oldukça yakın bir mesafeden görüntülemeyi başardı. Yiyecek bulmak ve su içmek için çay kıyılarına inen yaban keçileri görüntülenmelerine aldırış etmeden bitki kökleri ve ağaç dallarıyla karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

Keçilere aynı gün içinde vadilerde rastladığını söyleyen Fotoğrafçı Gündoğan Çağ, "Daha önce de yaban keçilerini görüntülemiştim. Ancak ilk kez bu kadar yakın mesafeden görüntülemeyi başardım" dedi.

Orman yangınları ve insan müdahaleleri ile avcılığın yaban keçilerinin doğal yaşamını etkilediğini belirten Çağ, "Bunlar doğamızın güzellikleri. Yörede de kutsiyet atfediliyor. Bu hayvanları bizler gördük ancak bizlerden sonraki nesillerin de görebilmesi için el birliğiyle korumamız lazım" diye konuştu.