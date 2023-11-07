Küçük yaştaki iki çocuğun kız isteme töreni tepki çekti | Video

Sosyal medyada bir kız isteme töreninde çekilerek paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu. İki çocuğun yanyana oturduğu kız isteme töreni, çocuk yaştaki damat ve gelinin dans ettiği görüntülerle devam etti. Görüntülerin sosyal medyada binlerce kez izlenip paylaşılmasından sonra olaya tepkiler de gecikmedi.