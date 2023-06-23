'Kukla 22' operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince “Kukla 22” operasyonunda 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.
OLAY NASIL OLMUŞTU?
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Türkiye genelinde gerçekleştirilen "kukla 22" operasyonu çerçevesinde kent merkezinde 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Adreslerde yapılan aramada 8 adet tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiş ve olayla ilgili 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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