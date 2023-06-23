Video Yaşam 'Kukla 22' operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
'Kukla 22' operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

'Kukla 22' operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

23.06.2023 | 09:55

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince “Kukla 22” operasyonunda 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Türkiye genelinde 31 ilde gerçekleştirilen 'kukla' operasyonu çerçevesinde Edirne'de gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 24 şüpheli ekipler tarafından Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen 24 şüpheli Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

OLAY NASIL OLMUŞTU?
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Türkiye genelinde gerçekleştirilen "kukla 22" operasyonu çerçevesinde kent merkezinde 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Adreslerde yapılan aramada 8 adet tabanca, 8 bin 22 fişek, 41 şarjör, 33 tüfek, 1209 av tüfeği fişeği, 294 silah yapımında kullanan çeşitli aparat, 33 kesici alet, 4 gram uyuşturucu madde ve 25 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilmiş ve olayla ilgili 24 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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