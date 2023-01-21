Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video
Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma timleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kullanılmayan eski su deposu içerisinde ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
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