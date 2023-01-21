Video Yaşam Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video
Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video

Kullanılmayan su deposunda yabancı uyruklu 24 şahıs yakalandı | Video

21.01.2023 | 17:04

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma timleri tarafından yapılan çalışma sonucu, kullanılmayan eski su deposu içerisinde ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 24 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

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Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmen geçişlerine yönelik çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde jandarma timleri tarafından Gevaş Yoldöndü bölgesinde arazide yapılan pusu faaliyetinde, Hasbey Eski Su Deposu içerisinde herhangi bir belgesi olmayan yasa dışı yollarla ülkemize girdiği tespit edilen 24 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Göçmenler ile yapılan görüşme sonrasında sınırdan yasa dışı yollarla geçiş yapmalarına imkan sağladıkları tespit edilen 2 kişi hakkında gerekli araştırmalara başlandı. Doğrudan veya dolaylı olarak, mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek için, bir kişinin vatandaşlığını taşımadığı veya daimi ikametgâh sahibi olmadığı bir taraf devlete yasa dışı girişinin temin edilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalarımız devam edecektir" denildi.

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