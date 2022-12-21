Video Yaşam Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video
Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video

Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video

21.12.2022 | 16:29

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Bursa'da kuyumculara sahte zincir satarak sırra kadem basan şüpheli, 4'ncü dolandırıcılığını yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Girdiği kuyumculara ise başörtüsü takarak tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (45) Kuyumcular Çarşısı'na giderek üç kuyumcu dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte zinciri toplam 13 bin TL'ye sattı. Bir süre geçtikten sonra kuyumcular zincirlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.'yı başka bir kuyumcuya sahte zincir satmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Şüpheli M.A.'nın Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde işlemleri sürüyor.

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