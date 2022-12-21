Kuyumculara sahte zincir satan şüpheli son işinde yakayı ele verdi | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa'da kuyumculara sahte zincir satarak sırra kadem basan şüpheli, 4'ncü dolandırıcılığını yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Girdiği kuyumculara ise başörtüsü takarak tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.