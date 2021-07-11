Video Yaşam Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video

Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video

Kuzguncuk’ta serinlemek için denize giren kişi kayboldu | Video
11.07.2021 | 15:13

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Üsküdar Kuzguncuk sahilde serinlemek için denize giren bir vatandaş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Ekiplerin arama çalışmaları sürerken, denizde kaybolan şahsın Anadolu Ajansı’nda şoför olarak çalıştığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Üsküdar Kuzguncuk sahilde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Ajansı'nda şoför olarak çalışan 48 yaşındaki Ali Asaroğlu, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Asaroğlu, gözden kayboldu. Şahsın akrabaları ve çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sahil güvenlik ve itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, arama çalışmalarına başladı.

"'İMDAT' DEDİĞİNİ DUYDUM"
Sahilde bulunan vatandaşlardan biri, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'imdat' dedi. Arkadaşlara 'adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi" diye konuştu.
Denizde kaybolan Ali Asaroğlu'nu arama çalışmaları devam ediyor.

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