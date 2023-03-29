Video Yaşam Leyleklerin göçü İstanbul’da kameraya yansıdı | Video
Leyleklerin göçü İstanbul’da kameraya yansıdı | Video

Leyleklerin göçü İstanbul’da kameraya yansıdı | Video

29.03.2023 | 10:28

Baharın habercisi leylekler İstanbul Eyüpsultan’da görsel şölen sundu. Göç yolculuğuna başlayan leyleklerin geçişi görenleri heyecanlandırdı.

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Göç yolculuğuna başlayan leyleklerin geçişi görenleri heyecanlandırdı. Bu geçiş, ilk olarak ocak ayında başlayan leylek hareketliliğinin henüz bitmediğini gösterirken bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler telefonlarına sarıldı. Yağış altında hızla uçup giden leylekler, baharın yakın olduğunun haberini verdi.

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