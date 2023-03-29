Leyleklerin göçü İstanbul’da kameraya yansıdı | Video 29.03.2023 | 10:28 Baharın habercisi leylekler İstanbul Eyüpsultan’da görsel şölen sundu. Göç yolculuğuna başlayan leyleklerin geçişi görenleri heyecanlandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Göç yolculuğuna başlayan leyleklerin geçişi görenleri heyecanlandırdı. Bu geçiş, ilk olarak ocak ayında başlayan leylek hareketliliğinin henüz bitmediğini gösterirken bu anları ölümsüzleştirmek isteyenler telefonlarına sarıldı. Yağış altında hızla uçup giden leylekler, baharın yakın olduğunun haberini verdi.