Video Yaşam Lideri cezaevinde olan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı | Video
Lideri cezaevinde olan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı | Video

Lideri cezaevinde olan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı | Video

09.05.2023 | 15:45

Diyarbakır’da çete lideri olan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 9’u cezaevinde, 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda uzun namlulu silah, çelik yelek ve çok sayıda mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Bağlar ilçesinde konuşlanan ve kasten öldürme, silahla yaralama, silahlı tehdit, 6136 SKM ile kasten yaralama suçlarını işleyerek ilçe sakinleri ve esnafları üzerinde korku, baskı ve infial ortamı oluşturan, sokak aralarında torbacı tabir edilen örgüt üyeleri marifetiyle uyuşturucu satışı ve dağıtımı yaptıran, bölgede uyuşturucu satışında tekel olmak isteyen, bu doğrultuda rakip olarak gördükleri uyuşturucu suç grupları üzerinde hakimiyet kuran, bu gruplara yönelik eylemlerinde çelik yelek giyerek uzun namlulu silahlar ile çatışmaya giren, kullandıkları uzun namlulu silahları eylem sonrası polisin ele geçirmesini önlemek amacıyla toprağa gömen, cezaevinde olan R.B., liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı.

Bugün sabah saatlerinde il genelinde 35 şüpheli hakkında yakalama kararı olup, bunlardan 9'u cezaevinde olan, özel harekat destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda yapılan aramalarda yapılan aramalarda, 1 adet (AK-47) uzun namlulu silah, 1 adet MP5 otomatik silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet balistik çelik yelek, 18 adet şarjör, 400 adet fişek, 2 kilo 50 gram esrar maddesi, 11 kilo 50 gram skunk maddesi, 4700 adet uyuşturucu hap ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ve operasyona dair çalışmalar devam ediyor.

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