Lideri cezaevinde olan suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı | Video
Diyarbakır’da çete lideri olan suç örgütüne operasyon düzenlendi. 9’u cezaevinde, 29 şüphelinin yakalandığı operasyonda uzun namlulu silah, çelik yelek ve çok sayıda mühimmat ile uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bugün sabah saatlerinde il genelinde 35 şüpheli hakkında yakalama kararı olup, bunlardan 9'u cezaevinde olan, özel harekat destekli eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramalarda yapılan aramalarda, 1 adet (AK-47) uzun namlulu silah, 1 adet MP5 otomatik silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet balistik çelik yelek, 18 adet şarjör, 400 adet fişek, 2 kilo 50 gram esrar maddesi, 11 kilo 50 gram skunk maddesi, 4700 adet uyuşturucu hap ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri ve operasyona dair çalışmalar devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
04:30
02:17
01:50
Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti | Video 10.05.2023 | 11:03
04:22
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 10 Mayıs 2023 Çarşamba atv izle! | Video 10.05.2023 | 10:28
01:15
İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan motosikletten uyuşturucu çıktı | Video 10.05.2023 | 10:24
05:55
05:00
Tarım işçisi ailenin evi yandı, biriktirdikleri 25 bin lira kül oldu | Video 10.05.2023 | 09:43
01:01
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı | Video 10.05.2023 | 09:26
05:55
03:18
Konya'da 4.2 büyüklüğünde deprem | Video 10.05.2023 | 09:03
00:47
Kadın kıyafeti ile çalıştığı iş yerinden hırsızlık yaptı | Video 10.05.2023 | 08:58
01:27
00:47
01:27
Tartıştığı kişilerin üzerine otomobil sürdü | Video 10.05.2023 | 08:58
04:48
Mersin'de vahşet! Fidye için kaçırdığı çocuğu boğarak öldürdü | Video 10.05.2023 | 08:50
04:55
01:26
Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı | Video 10.05.2023 | 08:50
03:02
Ankara’da bacakları ters doğan kuzu görenleri şaşırttı | Video 10.05.2023 | 08:26
02:42
Buharkent’te 4 aracın karıştığı feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı | Video 10.05.2023 | 08:26