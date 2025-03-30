Video Yaşam Lüks sitede şok olay! Yemek getiren kurye asansöre idrarını yaptı | Video
Lüks sitede şok olay! Yemek getiren kurye asansöre idrarını yaptı | Video

Lüks sitede şok olay! Yemek getiren kurye asansöre idrarını yaptı | Video

30.03.2025 | 10:49

İstanbul’un gözde semtlerinden birinde yer alan lüks bir sitede yaşanan olay hem site sakinlerini hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Yemek kuryesi olarak çalışan bir kişi, teslimat sonrası site asansörüne idrarını yaptı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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