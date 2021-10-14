Mahalle uyandı, anne uyanmadı! Saatlerce ağlayan bebeğin sesi yürekleri dağladı | Video

Kayseri'de antidepresan ilaç kullandığı iddia edilen Seda Ç'nin 10 aylık bebeği gece yarısı beşikten düştü. 2 saat boyunca ağlayan bebeğin sesine tüm apartman sakinleri uyanırken, anne bir türlü uyanamadı. İtfaiye merdiveni ile girilen evde bebeği yere düşmüş halde bulan ekipler, anneyi ise güçlükle uyandırdı. Başında şişlik meydana gelen bebeğini unutan anne eve giren görevlilere tepki gösterdi.

Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi üzerinde bulunan Zeytin Dalı Apartmanı sakinleri gece yarısı bebek ağlama sesi ile uyandı. 3. katta bulunan daireden gelen ağlama sesinin kesilmemesi üzerine komşular 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Eve gelen polisinde yarım saat boyunca kapıyı çalmasına rağmen kapı açılmadı.

POLİS EVE İTFAİYE MERDİVENİ İLE GİRDİ

Annenin hayatından şüphe eden polis olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi de çağırdı. Anne Seda Ç'nin telefonunun da kapalı olması üzerine eve itfaiye merdiveni ile girilmesine karar verildi. Polis 01.30 sularında itfaiye merdiveni ile eve balkon kapısından girdi. Zeytin Dalı Apartmanı sakinlerinin yanı sıra komşu apartmanlarda oturanlarda kurtarma operasyonunu meraklı gözlerle izledi.

BEEBEK YERE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU

Eve giren İtfaiye ve polis ekipleri 10 aylık G.Ç bebeği yere düşmüş halde buldu. Düşerek başını çarptığı için saatlerce ağladığı anlaşılan bebeğin annesi Seda Ç'nin ise uyuduğu görüldü. İçeri giren ekiplerin kapıyı açmasıyla birlikte eve giren 112 Acil Servis ekibi, bebeğe ilk müdahaleyi yaptı. Anne Seda Ç'nin uyumadan önce bebeğinin eline elma verdiği, biberonun üzerine ise kendisinin yattığı belirlendi. Elmayla oynayan bebeğin yattığı yerden yere düştüğü ve başının ardında şişlik oluştuğu anlaşıldı.

UYANIR UYANMAZ GÖREVLİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

112 Acil Servis ekibi tarafından bebeğin muayenesinin yapıldığı sırada polis tarafından güçlükle uyandırılan anne Seda Ç, uyanır uyanmaz evdeki sağlık görevlilerine tepki gösterdi. Neden beni rahatsız ediyorsunuz dediği öğrenilen Seda Ç, bebeğin hastaneye götürülmesine de izin vermedi. Polisin ikna etmesiyle birlikte ambulansa binen Seda Ç, ve bebeği G.Ç, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, anne ile ilgili tutanak tuttu. Seda Ç'nin daha önce de bir kaç kez uyuya kaldığı ve bebeğinin ağlaması nedeniyle hakkında ihbar yapıldığı öğrenildi. Seda Ç'nin komşuları ise genç kadının antidepresan ilaç kullandığını ve bu yüzden uyanamamış olabileceğini söylediler.