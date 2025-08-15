Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video
Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ç.M. ile E.C.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video 15.08.2025 | 13:49
00:31
01:08
00:40
Motosikletin, minibüse ok gibi saplandığı kaza kamerada | Video 15.08.2025 | 09:39
10:35
Denizlerde av yasağı bitiyor... Kıyı balıkçıları sezona hazır... 15.08.2025 | 09:27
01:23
Maliye bölümü öğrencisi matematik sorusunda joker kullandı! İşte o soru! 14.08.2025 | 23:00
02:29
00:47
01:31
Yangını gören motosikletlinin endişesi aksiyon kamerasında | Video 14.08.2025 | 15:31
00:37
00:25
3 milyon liralık çalıntı altın, hayvan gübresinin altında bulundu | Video 14.08.2025 | 15:18
01:52
30 günlük bebeğini darp ettiği iddia edilen anne tutuklandı | Video 14.08.2025 | 14:13
02:11
Eskişehir’de fabrikada çıkan yangın, 2 fabrikaya daha sıçradı | Video 14.08.2025 | 13:36
00:47
Düğün konvoyunda tehlikeli hareketler kamerada | Video 14.08.2025 | 13:20
04:27
23 yaşındaki Yusuf Emin evde ölü bulundu; halası sinir krizi geçirdi | Video 14.08.2025 | 13:03
02:32
Karaman'da apartmanın son katında korkutan yangın | Video 14.08.2025 | 12:24
00:41
Ardahan’ın gözde rotası Kızıl Göl’de kano keyfi doğayla buluştu | Video 14.08.2025 | 12:15
00:46
Gaziantep'te esnafı hedef alan organize örgüte operasyon: 9 gözaltı | Video 14.08.2025 | 11:35
07:16
Sahte reklama aldanan iş kadını, 700 bin lira dolandırıldı | Video 14.08.2025 | 10:12