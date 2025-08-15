Video Yaşam Malatya'da 4 aracın karıştığı kaza: 9 yaralı | Video
15.08.2025 | 13:49

Malatya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi Kudüs Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.Y. yönetimindeki 16 CRL 11 plakalı Opel marka otomobil ile Y.B. idaresindeki 44 ABU 960 plakalı araç, M.D.'nin kullandığı 44 ADR 140 plakalı hafif ticari araç ve Ü.K. idaresindeki 44 EN 091 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada, B.B., A.B., Y.B., A.Y.D., E.E., M.Y., Ç.M., E.C.G. ve Ü.K. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ç.M. ile E.C.G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
