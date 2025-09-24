Malatya'da kereste deposunda korkutan yangın | Video
Malatya'nın Darende ilçesinde kereste deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangının sıçradığı park halindeki bir araçta maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.
Depo ve araçta maddi hasarın meydana geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
