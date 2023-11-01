Video Yaşam Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video
Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video

Maltepe'de motosiklet ticari taksiye arkadan çarptı: 1 ağır yaralı | Video

01.11.2023 | 09:10

İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde seyir halindeki motosiklet yolun kenarında duran ticari taksiye arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

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Olay, saat 02.00 sıralarında İstanbul D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre F.Z. hakimiyetindeki 34 EAH 805 plakalı motosiklet seyir halindeyken, yolun kenarında duran İ.K.'nin kullandığı 34 TET 48 plakalı ticari taksiye arkadan vurdu. Vurmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve sürücüsü ağır yaralandı. Yoldaki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumum bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsünü Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ticari taksi şoförünü ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.
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