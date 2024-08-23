Manavgat’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı | Video
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü ve yanındaki yolcu yaralandı. Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi önünde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Metin Yıldız ve motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Eren Yıldız, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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