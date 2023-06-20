Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video
Marmara Bölgesi’nde etkili olan şimşeklerin peş peşe çekilen fotoğrafları ile oluşturulan video ile nasıl hareket ettikleri gözler önüne serildi. Şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.
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