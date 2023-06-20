Video Yaşam Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video
Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video

Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video

20.06.2023 | 15:50

Marmara Bölgesi’nde etkili olan şimşeklerin peş peşe çekilen fotoğrafları ile oluşturulan video ile nasıl hareket ettikleri gözler önüne serildi. Şimşek yüklü bulutların hareketi ve denize yansıyan kareler görenleri kendine hayran bıraktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Marmara Bölgesi'nde önceki gece oldukça yoğun gözlemlenen şimşek hareketleri İstanbul, Yalova ve Kocaeli hattında yaklaşık 5 bin, Çanakkale, Balıkesir çevresinde 600 şimşek hareketi kaydedildi. Mudanya'da şimşekleri görüntüleyen Fotoğraf sanatçısı Uğur İkizler eşsiz anları yakaladı. Yüzlerce şimşeğin düştüğü bölgede peş peşe fotoğraf çekerek kısa bir video haline getirdi. Şimşek yüklü bulutların nasıl hareket ettiği oluşturulan videoda net bir şekilde görülüyor. Fotoğraf sanatçısı aynı açıdan çektiği şimşeklerin hepsini tek bir fotoğrafta birleştirdi ve ortaya çıkan manzara görsel şölen oluşturdu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Halk otobüsünde dehşet dakikalar kamerada: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! | Video 04:31
Halk otobüsünde dehşet dakikalar kamerada: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! | Video 20.06.2023 | 16:16
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 06:06
Ümraniye’de otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 20.06.2023 | 16:06
Halıya sarılı takım çantasının içinde çok sayıda tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 03:02
Halıya sarılı takım çantasının içinde çok sayıda tabanca ele geçirildi: 1 gözaltı | Video 20.06.2023 | 16:15
Marmara’da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video 01:34
Marmara'da şimşeklerin hareketleri hayran bıraktı | Video 20.06.2023 | 15:50
Hira Mağarası’nda huzur anları | Video 03:48
Hira Mağarası’nda huzur anları | Video 20.06.2023 | 15:50
Son Dakika: Antalya Aksu’da orman yangını! | Video 01:07
Son Dakika: Antalya Aksu'da orman yangını! | Video 20.06.2023 | 16:01
150 TL için işlenen cinayette şok detay! Ben sokağın başındayım ne olacak mesajı atmış | Video 06:32
150 TL için işlenen cinayette şok detay! "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajı atmış | Video 20.06.2023 | 15:50
Dere yatakları tedbir amaçlı boşaltıldı, ıslah çalışmaları sürüyor | Video 01:34
Dere yatakları tedbir amaçlı boşaltıldı, ıslah çalışmaları sürüyor | Video 20.06.2023 | 15:48
Elazığ’da 4 katlı ağır hasarlı bina tek dokunuşta yıkıldı! | Video 00:11
Elazığ’da 4 katlı ağır hasarlı bina tek dokunuşta yıkıldı! | Video 20.06.2023 | 15:37
Polisten silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:30
Polisten silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.06.2023 | 15:36
Üsküdar’daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! | Video 04:49
Üsküdar'daki Elif Güneş cinayeti: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! | Video 20.06.2023 | 14:47
Kocaeli’de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 01:15
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: Mutfak dolabından esrar tezgahtan tabanca çıktı | Video 20.06.2023 | 15:12
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 00:46
Yalova’da otomobille çarpışan minibüs devrildi: 9 yaralı | Video 20.06.2023 | 15:09
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 01:07
Şanlıurfa’da biri cezaevi firarisi olmak üzere aranan 2 zanlı yakalandı | Video 20.06.2023 | 15:09
150 TL için işlenen cinayette şok detay! Ben sokağın başındayım ne olacak mesajı atmış | Video 06:32
150 TL için işlenen cinayette şok detay! "Ben sokağın başındayım ne olacak" mesajı atmış | Video 20.06.2023 | 14:42
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise… | Video 03:40
İzmir’deki katil kasap çıktı! Sözleri kan dondurdu: "Cesetleri 160 parçaya böldüm derin dondurucuyu ise…" | Video 20.06.2023 | 14:55
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 01:57
9 kişinin öldüğü arazi olayında 3 tutuklama | Video 20.06.2023 | 14:45
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 07:41
Botoks sonrası ölüm davasında doktora 9 yıla kadar hapis istendi | Video 20.06.2023 | 13:19
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 00:16
Trabzon-Gümüşhane kara yolunda heyelan anı kamerada | Video 20.06.2023 | 14:33
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:19
İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı | Video 20.06.2023 | 14:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA