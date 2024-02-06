Mersin'de 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi: 3 gözaltı | Video 06.02.2024 | 10:16 Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sigara kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin merkez Toroslar ve Gülnar ilçesinde 3 şahsın kaçak makaronu piyasaya süreceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine takibe alınan şüpheliler kaçak makaronları piyasaya sürmek için sevk etmesiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçakçılık olayında kullanılana araçta yapılan aramada ise 61 bin 700 adet kaçak makaron ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler ifadesi alınarak gerekli adli işlemin yapılması için jandarmaya götürüldü.