Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı | Video 05.02.2024 | 08:39 Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi olan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgiye göre, MİT Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubelerinin ortak çalışması ile birlikte terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yabancı uyruklu olan ancak Türkiye'ye farklı ülkenin kimlik bilgilerini kullanarak girdikleri belirlenen biri kadın 2 şüpheli tespit edildi. Devam eden çalışmada geçmiş dönemde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda Mersin'de hücre evi yapılanması arayışında oldukları, bazı örgüt mensuplarına barınma ile nakdi yardımda bulundukları da tespit edilen F.A ve R.M.A'nın yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.