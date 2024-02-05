Mersin'de DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan 2 şüpheli tutuklandı | Video
Mersin'de MİT ve polisin yürüttüğü çalışmada terör örgütü DEAŞ'ın hücre evi yapılanmasına kalkışan biri kadın 2 şüpheli operasyonla yakalandı. Örgüt üyesi olan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevinde gönderildi.
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