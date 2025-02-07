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Mersin'de hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli tutuklandı | Video

Mersin'de hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli tutuklandı | Video

07.02.2025 | 11:44

Mersin'de bazı mağazalardan hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalanan şahıs tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre Yenişehir ilçesinde bazı mağazalardan dron, epilasyon cihazı, hoparlör ve fotoğraf makinesi gibi eşyalar çalandı. Bunun üzerine Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis mağazalardan güvenlik kamerası incelemesi yapıp hırsızın E.K. olduğunu belirledi. Polis daha sonra hırsızın yerini tespit edip gözaltın aldı. İfadesi alındıkta sonra adliyeye sevk edilen hırsız tutuklandı.

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