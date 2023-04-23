Metrobüs arızalanınca vatandaşlar yürümek zorunda kaldı | Video
Sefaköy’de bir metrobüs arızalanınca vatandaşlar yol boyu yürümek zorunda kaldı.
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