Video Yaşam Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın | Video
Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın | Video

Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın | Video

06.02.2025 | 13:22

Fatih Eminönü'ndek bulunan Mısır Çarşısı'nın yanındaki restoranda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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