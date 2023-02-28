MİT’ten Süleymaniye’de kritik operasyon: Terörist Ramazan Güneş Türkiye’ye getirildi | Video

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK’nın sözde özel güç mensubu Soreş Soreşger kod adlı Ramazan Güneş’i örgüt tarafından ‘güvenli bölge’ olarak görülen Irak Süleymaniye’de gerçekleştirdiği nokta operasyon ile Türkiye’ye getirdi.