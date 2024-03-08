MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video
Edinilen bilgiye göre edindikleri bilgileri MOSSAD'a satan, aralarında bir özel dedektifin de bulunduğu 7 şüpheli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği ortak operasyonla yakalanarak gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
Ortadoğu ve Filistinli kişi ve kurumlarla ilgili derledikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalanmış, şüphelilerden birinin televizyonlarda sabah programlarına katılan eski emniyet amiri Hamza Turhan A. olduğu ve MOSSAD'ın bu kişiyle "Victoria" kod adlı ajanı üzerinden temasa geçtiği tespit edilmişti.
MİT, özel dedektiflik yaptığı belirtilen Hamza Turhan A'nın para karşılığı MOSSAD'a bilgi sızdırdığını belirlemiş ve bilgi temini için aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu kişilerden ekip kurduğunu ortaya çıkarmıştı.
Yapılacak işlerle ilgili Belgrad'da 2019'da MOSSAD'dan eğitim aldığı öğrenilen Hamza Turhan A'nın İsrail gizli servisi tarafından önce basit işlerde kullanıldığı ve daha sonra servisin yönlendirmesiyle gizli haberleşme uygulamaları kullanırken, resmi kayıtlara yansımaması için ödemeleri de kripto para cinsinden aldığı belirlenmişti.
Bilgi sızdırmanın yanı sıra tehdit ve takip eylemlerinde de bulunduğu öne sürülen Hamza Turhan A'nın, hedefindeki kişilerin araçlarına yerleştirdiği takip cihazıyla konumlarını anlık olarak MOSSAD'a aktardığı, bu kişileri taciz ettiği ve zaman zaman tehditlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Operasyonun detaylarında ise bazı Filistinliler ve bu kişilere ait şirketlerin bilgilerini para karşılığı MOSSAD'a sızdırdığı belirlenen 8 şüphelinin kimlik ve adreslerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 zanlıyı yakalanmıştı.
Şüpheliler arasında meslekten ihraç edilen eski emniyet amiri Hamza Turhan A'nın da bulunduğu ve bu kişinin sosyal medyada İsrail aleyhine birçok paylaşımı olduğu belirlenmiş, zanlılardan daha önce FETÖ'den ihraç olan polis İsmail K'nin de edindiği bilgileri MOSSAD'a ilettiği ortaya çıkmıştı.
Ayrıca İsmail K.'nin evinde yapılan aramada ise 4,5 kilogram kokain ile hassas terazi ele geçirilmişti. Yakalanan Özkan Ş'nin polislikten ihraç edildiği, Ömer Burak G'nin kendi isteğiyle istifa ettiği, Ercan K.'nin de emekli polis olduğu öğrenilmiş, Mehmet Y'nin vergi dairesi çalışanı olduğu, Funda K'nin de özel sektörde çalıştığı bilgisine ulaşılmıştı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:59
Piyasa değeri 35 milyon lira! Kaçak ilaçlarla yakalandılar | Video 08.03.2024 | 10:45
00:22
Turizm Polisi yakaladı! Üzerinde silah ve uyuşturucu buldular | Video 08.03.2024 | 10:28
02:05
İş insanlarından tehditle haraç aldılar | Video 08.03.2024 | 10:28
00:43
MOSSAD'a bilgi sızdırmakla suçlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 08.03.2024 | 11:06
01:19
Konya'da tefecilik operasyonu: 4 milyon değerinde senet ele geçirildi 08.03.2024 | 10:39
04:26
TDV Bangladeş’te Ramazan hazırlıklarına başladı | Video 08.03.2024 | 10:24
00:25
Seçil Erzan hakim karşısında! Muslera duruşmaya böyle geldi | Video 08.03.2024 | 11:01
02:25
Sultangazi’de yol kenarına atılan köpeğin sahibi aranıyor | Video 08.03.2024 | 10:56
00:32
Valizin içerisinden 21 kilogram esrar çıktı | Video 08.03.2024 | 10:24
03:12
Arnavutköy’de matkap hırsızları kamerada | Video 08.03.2024 | 10:24
10:11
900 yıllık yemek ve çorba coğrafi işaret yolunda | Video 08.03.2024 | 10:24
07:13
05:46
00:53
03:19
Mersin, Kapıkule, Habur’da kaçakçılara büyük darbe | Video 08.03.2024 | 09:05
04:26
00:58
01:50
02:45
1 saat polislerden kaçtı, yakalanınca “Devlete saygımız sonsuz” dedi | Video 08.03.2024 | 08:47
00:45
Yalova’da zehir tacirlerine operasyon | Video 08.03.2024 | 08:48