Motorlu araç trafiğine kapalı caddeye girdiler 993 TL ceza yediler | Video
Düzce kent merkezinde Zabıta ve Polis ekipleri, motorlu araçların girmesi yasak olan İstanbul Caddesi’nde denetim yaptı. Yarım saatlik denetimde 16 motosiklet sürücüsüne 15 bin 888 TL cezai işlem uygulandı.
İstanbul Caddesi üzerinde bulunan mobil elektronik denetleme sistemiyle de caddedeki hareketliliğin kayıt altına aldığını sürücülere hatırlatan ekipler, gece gündüz fark etmeksizin mobil elektronik denetleme sistemi tarafından da cezai yaptırım ile karşılaşabileceklerini belirtti. Ekipler, İstanbul Caddesi'nin sadece yayaların kullanımına açık olduğunu, bir kısmının sadece bisikletliler için düzenlendiği ve caddeye motorlu araç girmesinin tehlike oluşturacağının altını çizdi.
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