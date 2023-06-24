Motosiklet sürücüsüne çarpıp kaçmıştı… Tavalı saldırgan yakalandı | Video 24.06.2023 | 16:09 İstanbul’da motosiklet sürücüsüne çarpan ve bir akaryakıt istasyonunda ellinde tavayla insanlara saldıran kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Polisi 23 Haziran Cuma akşamı saat 19.40 sıralarında Üsküdar İlçesi Selami Ali Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu önünde bir kişinin aracıyla bir motosiklet sürücüsüne çarpması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen H.C.Y. isimli sürücünün aracı ile motosiklet sürücüsüne çarptığı, yaralanan motosiklet sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi. Akaryakıt istasyonunda elinde tavayla saldırgan tavırlar sergilediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı saptanan sürücü aynı gün yakalanarak gözaltına alındı ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.