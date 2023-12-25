Motosikletli saldırganlar yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı!
Motosikletli saldırganlar yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı!
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OTOMATİK OYNAT
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Motosikletli saldırganlar yolda yürüyen gence kurşun yağdırdı! 25.12.2023 | 17:54
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