Müezzine darp anlarının kamera görüntüleri ortaya çıktı! | Video
Beyoğlu’nda bir caminin müezzininin bir grup tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Müezzinin feci şekilde darp edildiği olayla ilgili Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, iki saldırganı kıskıvrak yakaladı.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANLARI YAKALADI
Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Yapılan saha çalışmalar sonucunda müezzinin darp eden şahısların Ahmet Can Y. ve Sefa Ş. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine iki şahıs Beyoğlu polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
DERNEK YÖNETİCİSİNİN OĞLU DARP ETMİŞ
Emniyete götürülen iki şahıs olayı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Olayın ise cami derneği yöneticisi olan Arif Y. ile Kur'an Kursu konusunda geçmişte anlaşmazlık yaşayan müezzin Hanefi Çil ile birbirlerinden şikayetçi oldukları için dernek yöneticisinin oğlu olan Ahmet Can Y.'nin Çil'i darp ettiği ortaya çıktı. Emniyette ifadeleri alınarak "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan iki saldırgan adliyeye sevk edildi.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Öte yandan müezzinin darp edildiği o dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki şahıs müezzini evinden çağırıyor. Taraflar arasında kısa süre sonra tartışma başlıyor. Saldırganlar bir anda müezzine saldırıyor. İki kişi adama tekme ve yumruklarla saldırıyor. Adamı yere düşüren şahıslar ona yumruk ve tekme atmaya devam ediyor. Olayı görenler de müdahale etmeye çalışıyor. Bir süre sonra saldırganlar kaçıyor. Müezzin ise yerde yatar halde bekliyor.
BASIN AÇIKLAMASI SIRASINDA ARBEDE ÇIKMIŞTI
Öte yandan basın açıklaması yapıldığı esnada Akşemsettin Camii ve Kız Kuran Kursu Kurma ve Yaşatma Derneği'nden olduğu iddia edilen bir grup, din görevlilerinin açıklamasına müdahale etmişti. Bunun üzerine görevliler ile grup arasında arbede çıkmıştı. İtişmelerin ve sözlü saldırının olduğu olay büyümeden sonlanmıştı. Yaşananlar ise kameralara yansımıştı.
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