Müge Anlı’da bomba itiraf! Mevlüt Ozan Atlar 11 yıldır aranıyordu: "Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!" | Video
Türkiye, yine Müge Anlı ile Tatlı Sert'i konuştu. Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar 11 yıl önce henüz 20 yaşındayken kayboldu. Yıllardır evladını arayan anne Ayşe Atlar, Müge Anlı'ya başvurdu. "Oğlumu babası öldürdü" diye konuştu. Canlı yayındaki o itiraf ise kan dondurdu: Oğlumu pompalı tüfekle öldürdüm!
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