Müge Anlı'da film senaryosu gibi cinayet! "Üvey kızı babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu" | Video
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ATV'nin sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert canlı yayınında 83 yaşındaki Nahit Şansal'ın şüpheli ölümü ekrana taşındı. Sema Hanım'ın babasının ölümünden sonra başına gelenler herkesi şoke etti. Sema Hanım, babasının zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla Müge Anlı'dan yardım istedi. Olay filmleri aratmadı. Üvey kardeşi İpek hakkında iddialarda bulunan Sema Şansal: "Babamı zehirledi, benim için de kiralık katil tuttu." dedi. Duyduklarına inanamayan Müge Anlı duydukları karşısında şaşkınlığını "Film senaryosu gibi..." diyerek dile getirdi. İşte o anlar...