Video Yaşam Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı" | Video
Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması!

Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı" | Video

19.12.2022 | 11:33

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 3000. program heyecanı... Ünlü sunucu Müge Anlı’ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İşte milyonları ekran başına kilitleyen o anlar…

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