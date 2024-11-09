Narin Güran cinayeti davasında 3. gün!
Narin Güran cinayeti davası duruşmasında 3. gün başladı! Diyarbakır'da yürütülen Narin cinayeti duruşmasında çelişkili ifadeler devam ediyor. Mahkemenin ikinci gününde de dinlenen tanıklar, "Görmedim, duymadım, bilmiyorum" türü cevaplar vermişti. Güran ailesinin çoğunluğu, Nevzat Bahtiyar'ı cinayeti işlemekle suçlamasının ardından davanın 3. gününde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor...
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