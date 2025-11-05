Navigasyona bakmak için duran otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı: Kaza anı kamerada | Video
05.11.2025 | 11:21
Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde duran otomobile motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin çarptığı otomobil sürücüsünün navigasyona bakmak için emniyet şeridinde durduğu sırada kazanın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan otomobil sürücüsünün navigasyona bakmak için durduğu sırada arkadan gelen motosikletin kendisine çarptığını söylediği bildirildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin durmasının üzerinden yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra kazanın meydana geldiği görüldü.
