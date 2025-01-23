Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Valisi Cahit Çelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada; "Niğde genelinde uyuşturucuyla mücadele, kararlılıkla ve kapsamlı şekilde devam ediyor. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren emniyet ekiplerini tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin, milletimizin duası sizinle" ifadelerine yer verdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli yakalandı | Video 23.01.2025 | 10:23
02:17
01:35
Ardahan'da dondurucu soğuklar: Araçlar çalışmadı | Video 23.01.2025 | 10:01
00:54
Sarıyer’de ‘değnekçi’ operasyonu: 3 gözaltı | Video 23.01.2025 | 09:30
02:47
İstanbul'da sis etkili oldu, görüş mesafesi düştü | Video 23.01.2025 | 09:15
01:50
Ümraniye'de akaryakıt istasyonunun marketinde yangın | Video 23.01.2025 | 08:25
02:00
01:19
02:42
01:03
SON DAKİKA: Üsküdar'da işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 22.01.2025 | 17:02
03:01
Otel yangınında hayatını kaybeden Çetiz ailesi toprağa verildi | Video 22.01.2025 | 16:32
02:06
00:31
03:18
01:12
00:48
Kırşehir’de silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı | Video 22.01.2025 | 14:19
02:35
Bahçelievler'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 22.01.2025 | 13:51
00:18
Terkinler operasyonunda 4 kişi adliyeye sevk edildi | Video 22.01.2025 | 13:46
00:46
Sırtından bıçaklanan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti | Video 22.01.2025 | 12:55
01:30
Kazada araçlar hurdaya döndü: Sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı | Video 22.01.2025 | 12:52