Video Yaşam Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi. "Kızımızı kullandı evlilik vaadi verdi evlenmedi" | Video
Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi.

Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi. "Kızımızı kullandı evlilik vaadi verdi evlenmedi" | Video

17.08.2022 | 15:59

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İstanbul Şişli'de iki aile arasında nişan atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 polis 5 kişi yaralanmıştı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili 1'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Nişanlı çift Yaren G. ve Emir K.'nın da aralarında bulunduğu şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden kız tarafının, "Kızımızı kandırdı evlilik vadetti ama evlenmedi" dediği öne sürülürken erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği iddia edildi.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kuştepe Köz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde birbirlerine silah doğrultan kişiler olduğunu gören Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri takviye ekiplere haber verdi.

Polisleri gören taraflar ise silahlarını ateşleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki aileden 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden 9 kişi gözaltına alındı.

NİŞAN BOZULDU HUSUMETİ
İddiaya göre Yaren G. ile Emir K. bir süredir sevgililerdi geçtiğimiz yıl nişanlandılar ancak evlenme aşamasında nişan bozuldu. İki aile arasında bu sebeple bir husumet oluştu. Önceki gün erkek tarafından bir kadın iddiaya göre kızın ailesi tarafından darp edildi. Aynı gün darp edilen kadın kalabalık akrabalarını toplayıp kızın evine geldiler. Silahların konuştuğu kavgada 1 polis 5 kişi yaralandı.

NİŞANLI ÇİFT GÖZALTINA ALINDI
Konuyla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 1i'i çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin arasında nişanlı çift Yaren G. ve Emir K.'nın da olduğu öğrenildi. Şüpheliler Yaren G. annesi Meral G. teyzesi Sevinç D. ve Barış Ç. ile erkek tarafından Emir K. babası Gökhan K. kardeşi G.K. ve annesi Sevil K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EMNİYETTE BİRBİRİNİ SUÇLADILAR
Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde birbirlerini suçladıkları öğrenilirken kız tarafının "Kızımızı kandırdı evlilik vadetti ama evlenmedi" dediği öne sürülürken erkek tarafının ise; "Zorla evlendirmeye çalışıyorlar" dediği iddia edildi.

"KIZIMIZI YILLARCA KULLANMIŞ"
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken Yaren G.'nin teyzesi Dilek Aksoy; "Bizim kızımızı yıllarca kullanmışlar. Eve 30 kişi geldi, katliam yapacaklarmış. Kardeşimi camdan vurdular. Çatışma çıktı polisler de yaralandı. Kandırdılar" ifadelerini kullandı.

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